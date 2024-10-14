Калмыков Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыков Иван Федотович

Калмыков Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

07.04.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Калмыков Федот Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Калмыков Павел Иванович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Калмыков Петр Иванович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Калмыков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Быкова (Калмыкова) Пулхерия Ивановна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Калмыков Александр Иванович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
07.04.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/56

Мы используем куки для улучшения работы сайта.