Калмыков Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти07.04.1864 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Калмыков Федот Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмыкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Калмыков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Быкова (Калмыкова) Пулхерия Ивановна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Калмыков Александр Иванович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Андреевна
Смерть
07.04.1864 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/56