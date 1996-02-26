Афонина (Козлова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1912
Дата смерти26.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Порфирий Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Борис
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1936
Отец ребёнка: Афонин Порфирий Спиридонович
Рождение ребёнка
23.04.1941
Отец ребёнка: Афонин Порфирий Спиридонович
Смерть
26.02.1996