Афонина (Козлова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Козлова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1912

Дата смерти

26.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912

Отец: Козлов Сергей Парфёнович

Мать: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Порфирий Спиридонович

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Борис

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Порфирий Спиридонович

Рождение ребёнка
25.11.1936

Сын: Афонин Юрий Парфирьевич

Отец ребёнка: Афонин Порфирий Спиридонович

Рождение ребёнка
23.04.1941

Сын: Афонин Борис Порфирьевич

Отец ребёнка: Афонин Порфирий Спиридонович

Химки, Химки, Московская область
Смерть
26.02.1996

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