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Афонин Юрий Парфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1936

Дата смерти

10.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1936

Отец: Афонин Порфирий Спиридонович

Мать: Афонина Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
22.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова Маргарита Николаевна

Смерть
10.05.2016
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