Афонин Юрий Парфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1936
Дата смерти10.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1936
Рождение ребёнка
22.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонина Зоя Степановна
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова Маргарита Николаевна
Смерть
10.05.2016