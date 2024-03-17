Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович
Рождение ребёнка
26.10.1912
Дочь: Афонина (Козлова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович
Рождение ребёнка
24.11.1916
Дочь: Архипова (Козлова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Пахомова (Козлова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович
Смерть
1976