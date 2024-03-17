Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Козлов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович

Красный Богатырь, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.10.1912

Дочь: Афонина (Козлова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Козлов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович

Рождение ребёнка
24.11.1916

Дочь: Архипова (Козлова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Пахомова (Козлова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Парфёнович

Смерть
1976
Красный Богатырь, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

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