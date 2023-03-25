Афонин Порфирий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонин Порфирий Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1909

Дата смерти

27.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909

Отец: Афонин Спиридон

Мать: Афонина Наталья Степановна

Рождение ребёнка
25.11.1936

Сын: Афонин Юрий Парфирьевич

Мать ребёнка: Афонина Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.04.1941

Сын: Афонин Борис Порфирьевич

Мать ребёнка: Афонина Екатерина Сергеевна

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Екатерина Сергеевна

Химки, Химки, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Екатерина Сергеевна

Смерть
27.07.1981
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