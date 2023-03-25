Афонин Порфирий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1909
Дата смерти27.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909
Отец: Афонин Спиридон
Рождение ребёнка
25.11.1936
Мать ребёнка: Афонина Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.04.1941
Мать ребёнка: Афонина Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонина Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1981