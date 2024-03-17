Козлов Сергей Парфёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна
Красный Богатырь, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.10.1912
Дочь: Афонина (Козлова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
24.11.1916
Дочь: Архипова (Козлова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Пахомова (Козлова) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна
Смерть
1942