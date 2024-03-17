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Козлов Сергей Парфёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Козлов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна

Красный Богатырь, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.10.1912

Дочь: Афонина (Козлова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Козлов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
24.11.1916

Дочь: Архипова (Козлова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Пахомова (Козлова) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова (Гоглубева) Акулина Егоровна

Смерть
1942

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