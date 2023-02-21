Делп (Delp) Мария Екатерина (Maria Katharina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делп (Delp) Мария Екатерина (Maria Katharina)

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Место рождения

Германия,Земля Гессен,Веберн (Webern)

Дата рождения

13.03.1721

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Германия,Земля Гессен,Веберн (Webern)
Рождение ребёнка
14.11.1745

Сын: Эмих Иоганн Адам

Отец ребёнка: Эмих Иоганн Георг

Германия,Земля Гессен,деревня Родау (близ г. Дармштадт); Deutschland,Rodau (Darmstadt)
Рождение ребёнка
09.09.1747

Сын: Эмих Иоганнес

Отец ребёнка: Эмих Иоганн Георг

Германия,Земля Гессен,д. Родау (близ г. Дармштадт) Deutschland-Hessen-Darmstadt-Rodau amt Lichtenberg
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эмих Иоганн Георг

Смерть
1767
в Росии по пути следования в Поволжье
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