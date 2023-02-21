Делп (Delp) Мария Екатерина (Maria Katharina)
Место рожденияГермания,Земля Гессен,Веберн (Webern)
Дата рождения13.03.1721
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Германия,Земля Гессен,Веберн (Webern)
Рождение ребёнка
14.11.1745
Сын: Эмих Иоганн Адам
Отец ребёнка: Эмих Иоганн Георг
Германия,Земля Гессен,деревня Родау (близ г. Дармштадт); Deutschland,Rodau (Darmstadt)
Рождение ребёнка
09.09.1747
Сын: Эмих Иоганнес
Отец ребёнка: Эмих Иоганн Георг
Германия,Земля Гессен,д. Родау (близ г. Дармштадт) Deutschland-Hessen-Darmstadt-Rodau amt Lichtenberg
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эмих Иоганн Георг
Смерть
1767
в Росии по пути следования в Поволжье