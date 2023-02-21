Эмих (Emich) Иоганнес (Johannes) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих (Emich) Иоганнес (Johannes)

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Место рождения

Германия,Земля Гессен,д. Родау (близ г. Дармштадт) Deutschland-Hessen-Darmstadt-Rodau amt Lichtenberg

Дата рождения

09.09.1747

Дата смерти

Около 1786

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1747

Отец: Эмих Иоганн Георг

Мать: Делп Мария Екатерина

Германия,Земля Гессен,д. Родау (близ г. Дармштадт) Deutschland-Hessen-Darmstadt-Rodau amt Lichtenberg
Смерть
Около 1786
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,д. Баскаковка Rusland-Baskakowka (Kind)
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