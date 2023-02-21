Эмих (Emich) Иоганнес (Johannes)
Место рожденияГермания,Земля Гессен,д. Родау (близ г. Дармштадт) Deutschland-Hessen-Darmstadt-Rodau amt Lichtenberg
Дата рождения09.09.1747
Дата смертиОколо 1786
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1747
Отец: Эмих Иоганн Георг
Мать: Делп Мария Екатерина
Германия,Земля Гессен,д. Родау (близ г. Дармштадт) Deutschland-Hessen-Darmstadt-Rodau amt Lichtenberg
Смерть
Около 1786
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,д. Баскаковка Rusland-Baskakowka (Kind)