Эмих (Emich) Иоганн Адам (Johann Adam) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих (Emich) Иоганн Адам (Johann Adam)

Место рождения

Германия,Земля Гессен,деревня Родау (близ г. Дармштадт); Deutschland,Rodau (Darmstadt)

Дата рождения

14.11.1745

Дата смерти

После 28.02.1798

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1745

Отец: Эмих Иоганн Георг

Мать: Делп Мария Екатерина

Германия,Земля Гессен,деревня Родау (близ г. Дармштадт); Deutschland,Rodau (Darmstadt)
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Эмих Иоганн Николаус

Мать ребёнка: Эмих Анна

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмих Анна

Смерть
После 28.02.1798
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)