Эмих (Emich) Иоганн Адам (Johann Adam)
Место рожденияГермания,Земля Гессен,деревня Родау (близ г. Дармштадт); Deutschland,Rodau (Darmstadt)
Дата рождения14.11.1745
Дата смертиПосле 28.02.1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1745
Отец: Эмих Иоганн Георг
Мать: Делп Мария Екатерина
Германия,Земля Гессен,деревня Родау (близ г. Дармштадт); Deutschland,Rodau (Darmstadt)
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Эмих Иоганн Николаус
Мать ребёнка: Эмих Анна
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эмих Анна
Смерть
После 28.02.1798
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)