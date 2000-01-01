Эмих (Emich) Иоганн Георг (Johann Georg)
Место рожденияГермания,Земля Гессен,Родау (близ г. Дармштадт) Rodau bei Bensheim
Дата рождения03.09.1718
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1718
Отец: Эмих Иоганн Генрих
Мать: Бернхард Анна Мария
Германия,Земля Гессен,Родау (близ г. Дармштадт) Rodau bei Bensheim
Бракосочетание
07.01.1745
Жена: не указана
Германия,Земля Гессен,д. Грос-Биберау (близ г. Дармштадт) Gross-Bieberau
Рождение ребёнка
14.11.1745
Сын: Эмих Иоганн Адам
Мать ребёнка: Делп Мария Екатерина
Германия,Земля Гессен,деревня Родау (близ г. Дармштадт); Deutschland,Rodau (Darmstadt)
Рождение ребёнка
09.09.1747
Сын: Эмих Иоганнес
Мать ребёнка: Делп Мария Екатерина
Германия,Земля Гессен,д. Родау (близ г. Дармштадт) Deutschland-Hessen-Darmstadt-Rodau amt Lichtenberg
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Делп Мария Екатерина
Смерть
1767
в России по пути следования в Поволжье