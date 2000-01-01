Эмих (Emich) Иоганн Георг (Johann Georg) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих (Emich) Иоганн Георг (Johann Georg)

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Место рождения

Германия,Земля Гессен,Родау (близ г. Дармштадт) Rodau bei Bensheim

Дата рождения

03.09.1718

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1718

Отец: Эмих Иоганн Генрих

Мать: Бернхард Анна Мария

Германия,Земля Гессен,Родау (близ г. Дармштадт) Rodau bei Bensheim
Бракосочетание
07.01.1745

Жена: не указана

Германия,Земля Гессен,д. Грос-Биберау (близ г. Дармштадт) Gross-Bieberau
Рождение ребёнка
14.11.1745

Сын: Эмих Иоганн Адам

Мать ребёнка: Делп Мария Екатерина

Германия,Земля Гессен,деревня Родау (близ г. Дармштадт); Deutschland,Rodau (Darmstadt)
Рождение ребёнка
09.09.1747

Сын: Эмих Иоганнес

Мать ребёнка: Делп Мария Екатерина

Германия,Земля Гессен,д. Родау (близ г. Дармштадт) Deutschland-Hessen-Darmstadt-Rodau amt Lichtenberg
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делп Мария Екатерина

Смерть
1767
в России по пути следования в Поволжье
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