Воинов Иван Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Воинова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Воинова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Морозова (Воинова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно