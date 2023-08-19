Воинов Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинов Иван Илларионович

Воинов Иван Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Воинов Илларион Никонович

Мать: Воинова Феодора Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Воинов Степан Иванович

Мать ребёнка: Воинова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Воинов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Воинова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Морозова (Воинова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Воинов Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.