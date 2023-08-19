Воинов Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Воинов Иван Илларионович
Мать: Воинова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинова Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
08.12.1853
Дочь: Воинова (Воинова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Воинова Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
09.02.1858
Сын: Воинов Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Воинова Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
12.02.1868
Дочь: Воинова (Воинова) Агафия Гавриловна
Мать ребёнка: Воинова Анна Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 28.01.1872
Сын: Воинов Гавриил Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно