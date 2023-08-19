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Воинов Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Воинов Иван Илларионович

Мать: Воинова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Анна Зиновьевна

Рождение ребёнка
08.12.1853

Дочь: Воинова (Воинова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Воинова Анна Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1858

Сын: Воинов Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Воинова Анна Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1868

Дочь: Воинова (Воинова) Агафия Гавриловна

Мать ребёнка: Воинова Анна Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 28.01.1872

Сын: Воинов Гавриил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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