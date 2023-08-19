Воинова Анна Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1853
Дочь: Воинова (Воинова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Воинов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1858
Сын: Воинов Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Воинов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1868
Дочь: Воинова (Воинова) Агафия Гавриловна
Отец ребёнка: Воинов Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно