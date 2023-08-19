Воинова Анна Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Анна Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1853

Дочь: Воинова (Воинова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Воинов Гавриил Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1858

Сын: Воинов Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Воинов Гавриил Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1868

Дочь: Воинова (Воинова) Агафия Гавриловна

Отец ребёнка: Воинов Гавриил Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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