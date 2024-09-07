Морозова (Воинова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Воинова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Воинов Иван Илларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1858

Муж: Морозов Фрол Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1860

Сын: Морозов Иван Фролович

Отец ребёнка: Морозов Фрол Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Морозов Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.10.1870

Сын: Морозов Филипп

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1873

Дочь: Морозова (Морозова) Акилина Фроловна

Отец ребёнка: Морозов Фрол Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1876

Дочь: Морозова (Морозова) Агриппина Фроловна

Отец ребёнка: Морозов Фрол Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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