Морозова (Воинова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Воинов Иван Илларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1858
Рождение ребёнка
25.11.1860
Отец ребёнка: Морозов Фрол Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Морозов Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1870
Сын: Морозов Филипп
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.06.1873
Дочь: Морозова (Морозова) Акилина Фроловна
Отец ребёнка: Морозов Фрол Ефимович
Рождение ребёнка
12.06.1876
Дочь: Морозова (Морозова) Агриппина Фроловна
Отец ребёнка: Морозов Фрол Ефимович
Смерть
Неизвестно