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Воинов Илларион Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Феодора Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Воинов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Воинова Феодора Денисовна

Рождение ребёнка
20.09.1817

Сын: Воинов Григорий Илларионович

Мать ребёнка: Воинова Феодора Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1820

Дочь: Воинова (Воинова) Ирина Илларионовна

Мать ребёнка: Воинова Феодора Денисовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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