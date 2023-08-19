Воинов Илларион Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Воинова Феодора Денисовна
Рождение ребёнка
20.09.1817
Сын: Воинов Григорий Илларионович
Мать ребёнка: Воинова Феодора Денисовна
Рождение ребёнка
02.04.1820
Дочь: Воинова (Воинова) Ирина Илларионовна
Мать ребёнка: Воинова Феодора Денисовна
Смерть
Неизвестно