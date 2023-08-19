Воинова Феодора Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Воинов Илларион Никонович
Рождение ребёнка
20.09.1817
Сын: Воинов Григорий Илларионович
Отец ребёнка: Воинов Илларион Никонович
Рождение ребёнка
02.04.1820
Дочь: Воинова (Воинова) Ирина Илларионовна
Отец ребёнка: Воинов Илларион Никонович
Смерть
Неизвестно