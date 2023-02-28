Добрынин Николай Никитич
Место рождения
Дата рождения10.11.1811
Дата смерти13.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1811
Рождение ребёнка
27.01.1841 ст.
Дочь: Коншина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Добрынина Елизавета Фёдоровна
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
22.06.1842 ст.
Сын: Добрынин Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Добрынина Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.10.1851 ст.
Сын: Добрынин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Добрынина Елизавета Фёдоровна
Смерть
13.12.1887