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Добрынин Николай Никитич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

10.11.1811

Дата смерти

13.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1811

Отец: Добрынин Никита Андреевич

Мать: Добрынина Матрёна Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1841 ст.

Дочь: Коншина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Добрынина Елизавета Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1841

Жена: Добрынина Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.06.1842 ст.

Сын: Добрынин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Добрынина Елизавета Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1851 ст.

Сын: Добрынин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Добрынина Елизавета Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
13.12.1887
Тула, город Тула, Тульская область
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