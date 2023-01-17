Добрынина Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Матрёна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1811

Сын: Добрынин Николай Никитич

Отец ребёнка: Добрынин Никита Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1811

Муж: Добрынин Никита Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Добрынин Никита Никитич

Отец ребёнка: Добрынин Никита Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Добрынин Александр Никитич

Отец ребёнка: Добрынин Никита Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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