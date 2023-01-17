Добрынина Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1811
Отец ребёнка: Добрынин Никита Андреевич
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Добрынин Никита Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Добрынин Александр Никитич
Отец ребёнка: Добрынин Никита Андреевич
Смерть
Неизвестно