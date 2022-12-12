Коншина (Добрынина) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1841 ст.
Дата смерти?.12.1887
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1841 ст.
Бракосочетание
20.11.1858 ст.
Рождение ребёнка
?.04.1861
Сын: Коншин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1862 ст.
Дочь: Моравская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1867 ст.
Сын: Коншин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Фёдорова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1872 ст.
Дочь: Мосолова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич
Смерть
?.12.1887