Коншина (Добрынина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коншина (Добрынина) Ольга Николаевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

27.01.1841 ст.

Дата смерти

?.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1841 ст.

Отец: Добрынин Николай Никитич

Мать: Добрынина Елизавета Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
20.11.1858 ст.

Муж: Коншин Николай Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.1861

Сын: Коншин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
14.08.1862 ст.

Дочь: Моравская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Коншин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1867 ст.

Сын: Коншин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Фёдорова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1872 ст.

Дочь: Мосолова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Коншин Николай Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
?.12.1887
Серпухов, Серпухов, Московская область
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