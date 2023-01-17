Добрынина (Чумичева) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Чумичева) Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1841 ст.

Дочь: Коншина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Добрынин Николай Никитич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1841

Муж: Добрынин Николай Никитич

Рождение ребёнка
22.06.1842 ст.

Сын: Добрынин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Добрынин Николай Никитич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1851 ст.

Сын: Добрынин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Добрынин Николай Никитич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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