Добрынина (Чумичева) Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1841 ст.
Дочь: Коншина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Добрынин Николай Никитич
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
22.06.1842 ст.
Сын: Добрынин Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Добрынин Николай Никитич
Рождение ребёнка
26.10.1851 ст.
Сын: Добрынин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Добрынин Николай Никитич
Смерть
Неизвестно