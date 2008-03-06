Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1924

Дата смерти

06.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924

Отец: Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард)

Мать: (Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
22.10.1950

Дочь: Жамойдик (Анисимова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иван Евдокимович

Смерть
06.03.2008
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп

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