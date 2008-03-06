Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1924
Дата смерти06.03.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1950
Дочь: Жамойдик (Анисимова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иван Евдокимович
Смерть
06.03.2008
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп