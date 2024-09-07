(Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Дуккъ Фриц Карлов

Мать: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард)

Рождение ребёнка
21.12.1924

Дочь: Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна

Отец ребёнка: Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард)

Рождение ребёнка
21.11.1926

Сын: Пильский (Пильскальн) Иван Альфредович

Отец ребёнка: Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард)

Смерть
Неизвестно

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