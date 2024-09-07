(Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна
Отец ребёнка: Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард)
Рождение ребёнка
21.11.1926
Сын: Пильский (Пильскальн) Иван Альфредович
Отец ребёнка: Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард)
Смерть
Неизвестно