Жамойдик (Анисимова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖамойдик (Анисимова) Тамара Ивановна

Жамойдик (Анисимова) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1950

Дата смерти

27.04.2000

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1950

Отец: Анисимов Иван Евдокимович

Мать: Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.04.2000
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп

Мы используем куки для улучшения работы сайта.