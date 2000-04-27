Жамойдик (Анисимова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1950
Дата смерти27.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.04.2000
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп