Анисимов Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1923

Дата смерти

07.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна

Рождение ребёнка
22.10.1950

Дочь: Жамойдик (Анисимова) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна

Смерть
07.05.1999
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп

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