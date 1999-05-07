Анисимов Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1923
Дата смерти07.05.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1950
Дочь: Жамойдик (Анисимова) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна
Смерть
07.05.1999
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп