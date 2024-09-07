Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна
Мать ребёнка: (Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)
Рождение ребёнка
21.11.1926
Смерть
Неизвестно