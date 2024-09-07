Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)

Рождение ребёнка
21.12.1924

Дочь: Анисимова (Пильская) Эрна Альфредовна

Мать ребёнка: (Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)

Рождение ребёнка
21.11.1926

Сын: Пильский (Пильскальн) Иван Альфредович

Мать ребёнка: (Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)

Смерть
Неизвестно

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