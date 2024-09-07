Пильский (Пильскальн) Иван Альфредович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пильский (Пильскальн) Иван Альфредович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

20.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: Пильский (Пильскальн) Альфред (Эдуард)

Мать: (Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.07.1991
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп

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