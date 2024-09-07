Пильский (Пильскальн) Иван Альфредович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти20.07.1991
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.07.1991
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп