Астапенков Прокопий Гаврилов
Место рожденияд.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.02.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1793
Отец: Астапенков Гавриил Карпов
Мать: Пелагия Андреева
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1820
Дочь: Наталия Прокопова
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мина Прокопов
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Илья Прокопов
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
06.03.1831
Дочь: Евдокия Прокопова
Мать ребёнка: Ульяния Гаврилова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гаврилова
Смерть
Неизвестно