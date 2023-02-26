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Астапенков Прокопий Гаврилов

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Место рождения

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.02.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1793

Отец: Астапенков Гавриил Карпов

Мать: Пелагия Андреева

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1820

Дочь: Наталия Прокопова

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мина Прокопов

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Илья Прокопов

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Рождение ребёнка
06.03.1831

Дочь: Евдокия Прокопова

Мать ребёнка: Ульяния Гаврилова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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