Татьяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1820
Дочь: Наталия Прокопова
Отец ребёнка: Астапенков Прокопий Гаврилов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мина Прокопов
Отец ребёнка: Астапенков Прокопий Гаврилов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Илья Прокопов
Отец ребёнка: Астапенков Прокопий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно