Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1820

Дочь: Наталия Прокопова

Отец ребёнка: Астапенков Прокопий Гаврилов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мина Прокопов

Отец ребёнка: Астапенков Прокопий Гаврилов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Илья Прокопов

Отец ребёнка: Астапенков Прокопий Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапенков Прокопий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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