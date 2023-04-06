Астапенков Гавриил Карпов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти16.11.1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Астапенков Афанасий Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Пелагия Андреева
Рождение ребёнка
27.02.1793
Сын: Астапенков Прокопий Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагия Андреева
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.11.1801
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Сын: Астапенков Евсей Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагия Андреева