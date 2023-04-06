Астапенков Гавриил Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапенков Гавриил Карпов

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

16.11.1801

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Карп

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Астапенков Афанасий Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагия Андреева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Астапенков Леон Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагия Андреева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1793

Сын: Астапенков Прокопий Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагия Андреева

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.11.1801
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Астапенков Евсей Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагия Андреева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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