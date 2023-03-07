Астапенков Афанасий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Астапенков Гавриил Карпов
Мать: Пелагия Андреева
Бракосочетание
27.07.1802
Жена: Евдокия Климова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно