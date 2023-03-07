Астапенков Афанасий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапенков Афанасий Гаврилов

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

1747 г.р.

Жена

До 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Астапенков Гавриил Карпов

Мать: Пелагия Андреева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.07.1802

Жена: Евдокия Климова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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