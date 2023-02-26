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Пелагия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

28.02.1831

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Астапенков Афанасий Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Карпов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Астапенков Леон Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Карпов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1793

Сын: Астапенков Прокопий Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Карпов

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Астапенков Евсей Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Карпов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.02.1831
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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