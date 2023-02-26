Пелагия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти28.02.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Астапенков Афанасий Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Карпов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Карпов
Рождение ребёнка
27.02.1793
Сын: Астапенков Прокопий Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Карпов
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Сын: Астапенков Евсей Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Карпов
Смерть
28.02.1831
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.