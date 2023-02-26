Ульяния Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

01.05.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1831

Дочь: Евдокия Прокопова

Отец ребёнка: Астапенков Прокопий Гаврилов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапенков Прокопий Гаврилов

Смерть
01.05.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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