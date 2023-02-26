Ульяния Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти01.05.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1831
Дочь: Евдокия Прокопова
Отец ребёнка: Астапенков Прокопий Гаврилов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.