Чигрова (Телина) Дарья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Телинъ Ларіонъ
Мать: Телина Марфа
Александровка
Бракосочетание
30.04.1850
Муж: Чигровъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
15.07.1852
Сын: Чигровъ Илья
Отец ребёнка: Чигровъ Николай
Александровка
Рождение ребёнка
04.11.1854
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Чигровъ Николай
Александровка