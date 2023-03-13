Чигрова (Телина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигрова (Телина) Дарья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Телинъ Ларіонъ

Мать: Телина Марфа

Александровка
Бракосочетание
30.04.1850

Муж: Чигровъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
15.07.1852

Сын: Чигровъ Илья

Отец ребёнка: Чигровъ Николай

Александровка
Рождение ребёнка
04.11.1854

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Чигровъ Николай

Александровка
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