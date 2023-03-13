Ильина (Телина) Домна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1820
Дата смерти26.03.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Телинъ Ларіонъ
Мать: Телина Марфа
Александровка
Бракосочетание
21.01.1840
Муж: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.07.1841
Дочь: Ковригина Ольга
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.06.1844
Дочь: Фомина Агрипина
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.10.1846
Дочь: Кирилова Прасковія
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Смерть
26.03.1848
Александровка