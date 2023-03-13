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Ильина (Телина) Домна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1820

Дата смерти

26.03.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Телинъ Ларіонъ

Мать: Телина Марфа

Александровка
Бракосочетание
21.01.1840

Муж: Ильинъ Иванъ

Рождение ребёнка
03.07.1841

Дочь: Ковригина Ольга

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1844

Дочь: Фомина Агрипина

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1846

Дочь: Кирилова Прасковія

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.03.1848
Александровка
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