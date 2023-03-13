Чигровъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигровъ Илья

Чигровъ Илья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

15.07.1852

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

1883 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1852

Отец: Чигровъ Николай

Мать: Чигрова Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чигровъ Маврикий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана