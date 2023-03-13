Чигровъ Илья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения15.07.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1852
Отец: Чигровъ Николай
Мать: Чигрова Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чигровъ Маврикий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана