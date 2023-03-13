Чигровъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигровъ Николай

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Чигровъ Павелъ

Мать: Чигрова Марфа

Александровка
Бракосочетание
30.04.1850

Жена: Чигрова Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
15.07.1852

Сын: Чигровъ Илья

Мать ребёнка: Чигрова Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
04.11.1854

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Чигрова Дарья

Александровка
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