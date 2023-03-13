Чигровъ Николай
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Чигровъ Павелъ
Мать: Чигрова Марфа
Александровка
Бракосочетание
30.04.1850
Жена: Чигрова Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
15.07.1852
Сын: Чигровъ Илья
Мать ребёнка: Чигрова Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
04.11.1854
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Чигрова Дарья
Александровка