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(Телина) Стефанида
(Телина) Стефанида
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
18.11.1834
Пол
Женский
Отец
Телинъ Ларіонъ
1797 г.р.
Мать
Телина (Емельянова) Марфа
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1834
Отец:
Телинъ Ларіонъ
Мать:
Телина Марфа
Александровка
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