Штанева Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанева Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Горковенко Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Штанев Иван

Штановка, Сумська область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Скрипченко Константин

Отец ребёнка: Скрипченко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штанева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Штанев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипченко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штанев Иван

Смерть
Неизвестно
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