Штанева Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Горковенко Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Штанев Иван
Штановка, Сумська область
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Скрипченко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штанева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Штанев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрипченко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штанев Иван
Смерть
Неизвестно