Горковенко (Штанева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горковенко (Штанева) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Штановка, Сумська область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Штанев Иван

Мать: Штанева Наталья Дмитриевна

Штановка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Горковенко Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Горковенко Михаил Семёнович

Ворожба, Сумська область
Рождение ребёнка
06.04.1932

Дочь: Заливина Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Горковенко Михаил Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
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