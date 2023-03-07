Горковенко (Штанева) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Штанев Иван
Рождение ребёнка
07.11.1924
Сын: Горковенко Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Горковенко Михаил Семёнович
Ворожба, Сумська область
Рождение ребёнка
06.04.1932
Дочь: Заливина Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Горковенко Михаил Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно