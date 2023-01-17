Штанев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Горковенко Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Штанева Наталья Дмитриевна

Штановка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штанева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Штанева Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штанева Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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