Штанев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Горковенко Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Штанева Наталья Дмитриевна
Штановка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штанева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Штанева Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно