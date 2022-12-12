Горковенко Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горковенко Михаил Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Горковенко Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Горковенко Прасковья Ивановна

Ворожба, Сумська область
Рождение ребёнка
06.04.1932

Дочь: Заливина Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Горковенко Прасковья Ивановна

Смерть
1973
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
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