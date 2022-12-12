Горковенко Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1924
Сын: Горковенко Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Горковенко Прасковья Ивановна
Ворожба, Сумська область
Рождение ребёнка
06.04.1932
Дочь: Заливина Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Горковенко Прасковья Ивановна
Смерть
1973
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область