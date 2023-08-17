Штанев Дмитрий (Димитрий) Кузьмич (Космин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанев Дмитрий (Димитрий) Кузьмич (Космин)

Место рождения

Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Бракосочетание
24.10.1883 ст.

Жена: Штанева Ксения Поликарпова

Рождение ребёнка
30.08.1884 ст.

Дочь: Штанева Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Штанева Ксения Поликарпова

Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1886 ст.

Дочь: Штанева Евфросиния Димитриева

Мать ребёнка: Штанева Ксения Поликарпова

Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1888 ст.

Дочь: Матрона Димитриева Штанева

Мать ребёнка: Штанева Ксения Поликарпова

Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1889 ст.

Дочь: Мелания Димитриева

Мать ребёнка: Штанева Ксения Поликарпова

Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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