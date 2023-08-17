Штанев Дмитрий (Димитрий) Кузьмич (Космин)
Место рожденияХутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Бракосочетание
24.10.1883 ст.
Рождение ребёнка
30.08.1884 ст.
Дочь: Штанева Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Штанева Ксения Поликарпова
Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1886 ст.
Дочь: Штанева Евфросиния Димитриева
Мать ребёнка: Штанева Ксения Поликарпова
Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1888 ст.
Дочь: Матрона Димитриева Штанева
Мать ребёнка: Штанева Ксения Поликарпова
Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1889 ст.
Дочь: Мелания Димитриева
Мать ребёнка: Штанева Ксения Поликарпова
Хутор Нижний Штанев, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно