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Олимпиев Борис Данилович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

11.12.1913 ст.

Дата смерти

21.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1913 ст.

Отец: Алемпиев Даниил Тимофеевич

Мать: Алемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна

Рождение ребёнка
03.12.1933

Сын: Олимпиев Вадим Борисович

Мать ребёнка: Олимпиева (Кочеткова) Александра Петровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.01.1937

Сын: Олимпиев Вячеслав Борисович

Мать ребёнка: Олимпиева (Кочеткова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1939

Дочь: Аверина (Олимпиева) Маргарита Борисовна

Мать ребёнка: Олимпиева (Кочеткова) Александра Петровна

Смерть
21.11.1997

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