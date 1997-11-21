Олимпиев Борис Данилович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения11.12.1913 ст.
Дата смерти21.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1913 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1933
Мать ребёнка: Олимпиева (Кочеткова) Александра Петровна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.01.1937
Сын: Олимпиев Вячеслав Борисович
Мать ребёнка: Олимпиева (Кочеткова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1939
Дочь: Аверина (Олимпиева) Маргарита Борисовна
Мать ребёнка: Олимпиева (Кочеткова) Александра Петровна
Смерть
21.11.1997