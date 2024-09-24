Алемпиев Даниил Тимофеевич
Место рожденияСтарокадино
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Алемпиев Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1912
Рождение ребёнка
11.12.1913 ст.
Мать ребёнка: Алемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Олимпиев Николай Данилович
Мать ребёнка: Алемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна
Смерть
Неизвестно