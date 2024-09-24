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Алемпиев Даниил Тимофеевич

Место рождения

Старокадино

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Алемпиев Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1912

Жена: Алемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.1913 ст.

Сын: Олимпиев Борис Данилович

Мать ребёнка: Алемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна

Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Олимпиев Николай Данилович

Мать ребёнка: Алемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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