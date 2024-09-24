Алемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Дьячков Афиноген
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1912
Рождение ребёнка
11.12.1913 ст.
Отец ребёнка: Алемпиев Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Олимпиев Николай Данилович
Отец ребёнка: Алемпиев Даниил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно