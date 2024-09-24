Алемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна

Алемпиева (Дьячкова) Мария Афиногеновна

Место рождения

Старчики, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Дьячков Афиноген

Мать: не указана

Старчики, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
29.06.1912

Муж: Алемпиев Даниил Тимофеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.1913 ст.

Сын: Олимпиев Борис Данилович

Отец ребёнка: Алемпиев Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Олимпиев Николай Данилович

Отец ребёнка: Алемпиев Даниил Тимофеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.