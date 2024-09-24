Олимпиева (Кочеткова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиева (Кочеткова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1912

Дата смерти

30.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1912

Отец: Кочетков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1933

Сын: Олимпиев Вадим Борисович

Отец ребёнка: Олимпиев Борис Данилович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.01.1937

Сын: Олимпиев Вячеслав Борисович

Отец ребёнка: Олимпиев Борис Данилович

Рождение ребёнка
15.03.1939

Дочь: Аверина (Олимпиева) Маргарита Борисовна

Отец ребёнка: Олимпиев Борис Данилович

Смерть
30.05.1985

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