Олимпиева (Кочеткова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1912
Дата смерти30.05.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1912
Отец: Кочетков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1933
Отец ребёнка: Олимпиев Борис Данилович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.01.1937
Сын: Олимпиев Вячеслав Борисович
Отец ребёнка: Олимпиев Борис Данилович
Рождение ребёнка
15.03.1939
Дочь: Аверина (Олимпиева) Маргарита Борисовна
Отец ребёнка: Олимпиев Борис Данилович
Смерть
30.05.1985