Овцын Федор Анемподистович
Место рождения
Дата рождения08.06.1889
Дата смерти08.10.1970
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889
Рождение ребёнка
22.08.1911
Сын: Овцын Александр Федорович
Мать ребёнка: Овцына Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.
Мать ребёнка: Овцына Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
22.05.1915 ст.
Мать ребёнка: Овцына Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
25.08.1918
Дочь: Овцына Анфиса Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Овцына Евгения Григорьевна
Смерть
08.10.1970