Овцын Федор Анемподистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овцын Федор Анемподистович

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Место рождения

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

08.06.1889

Дата смерти

08.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889

Отец: Овцын Анемподист Васильевич

Мать: Овцына Евдокия Евстигнеевна

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1911

Сын: Овцын Александр Федорович

Мать ребёнка: Овцына Евгения Григорьевна

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.

Сын: Овцын Сергей Федорович

Мать ребёнка: Овцына Евгения Григорьевна

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1915 ст.

Сын: Овцын Михаил Федорович

Мать ребёнка: Овцына Евгения Григорьевна

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1918

Дочь: Овцына Анфиса Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овцына Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Овцына Евгения Григорьевна

Смерть
08.10.1970
Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
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