Овцына Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овцына Евгения Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Овцын Александр Федорович

Отец ребёнка: Овцын Федор Анемподистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овцын Федор Анемподистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Овцын Федор Анемподистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овцын Михаил Федорович

Отец ребёнка: Овцын Федор Анемподистович

Смерть
Неизвестно
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