деревня Курьяново, деревня Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Курьяново

Авдотьинская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5905Курьяново, д. каз.при р. Уводи.34450111145

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Курьяновская волость
935. Курьяново, сельцо бывшее государственное, при реке Уводи, дворов 37, жителей 210, волостное правление (у г. 35 в.), водяная мельница

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Авдотьинская волость
6486Петропавловский Чугунно-литейный завод Кирьянова, Калашникова и Ко2053135323
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