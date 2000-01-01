Волкова (Овцына) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Овцына) Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овцын Федор Анемподистович

Мать: Овцына Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий

Смерть
Неизвестно
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